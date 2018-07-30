Во Львове аноним угрожает заминировать одну из больниц
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Правоохранители проверяют информацию о заминировании Львовской областной клинической больницы. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП во Львовской области, передает УНН.
"Сегодня, 30 июля, около 9:15 на электронную почту Львовской областной клинической больницы поступило анонимное письмо с требованием перевести пять тысяч гривен на электронный счет. Если требование не будет выполнено, автор письма угрожает заминировать здание больницы, расположенное по адресу улица Черниговская, 7 во Львове", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и работники других служб. Правоохранители будут обследовать указанное в письме помещение и прилегающую территорию.
Кроме того, решается вопрос правовой квалификации инцидента, а также устанавливается автор письма.
Напомним, полиция проверяла информацию о минировании одного из корпусов Одесского национального медицинского университета. О минировании заведения сообщил аноним. В ходе проверки взрывоопасных веществ или устройств правоохранители не выявили.