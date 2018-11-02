В столице ограбили звезду "Танцев"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Киеве ограбили известную украинскую телеведущую, фитнес-тренера и участника "Танцев со звездами 5" Аниту Луценко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram женщины.
"Упс! Вернулись домой, а нас ограбили и угнали машину! Джекпот. Если вдруг увидите Nissan Juke АА8314PI пишите. P.S. Вознаграждение за находку гарантирую", - написала она.
Справка УНН: Анита Луценко - украинская спортсменка, профессиональный тренер, известный эксперт по похудению. Инструктор шоу "Взвешенные и счастливые". Мастер спорта и серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Ведущая спортивной рубрики.
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Была также одной из участниц "Танцев со звездами 5".
Как сообщал УНН, в Печерском районе Киева неизвестные злоумышленники обокрали квартиру иностранного дипломата.