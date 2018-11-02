В столице ограбили звезду "Танцев"

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 31301 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 111355 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 119403 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 158429 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149483 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138926 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129528 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 175523 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118194 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141723 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 109876 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 111918 просмотра
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Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 111262 просмотра
Актуальное
В столице ограбили звезду "Танцев"

В столице ограбили звезду "Танцев"

Киев  •  УНН

 • 11692 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Киеве ограбили известную украинскую телеведущую, фитнес-тренера и участника "Танцев со звездами 5" Аниту Луценко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram женщины.

"Упс! Вернулись домой, а нас ограбили и угнали машину! Джекпот. Если вдруг увидите Nissan Juke АА8314PI пишите. P.S. Вознаграждение за находку гарантирую", - написала она.

Справка УНН: Анита Луценко - украинская спортсменка, профессиональный тренер, известный эксперт по похудению. Инструктор шоу "Взвешенные и счастливые". Мастер спорта и серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Ведущая спортивной рубрики.

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Была также одной из участниц "Танцев со звездами 5".

Как сообщал УНН, в Печерском районе Киева неизвестные злоумышленники обокрали квартиру иностранного дипломата.

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