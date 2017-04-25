В "ЛНР" отключили свет нескольким селам на подконтрольной Украине территории

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35487 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100806 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153070 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115093 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115733 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112103 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103991 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106978 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103490 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152753 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В "ЛНР" отключили свет нескольким селам на подконтрольной Украине территории

В "ЛНР" отключили свет нескольким селам на подконтрольной Украине территории

Киев  •  УНН

 • 9276 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Ночью 25 апреля в "ЛНР" прекратили поставки электроэнергии нескольким селам на подконтрольной Украине территории Луганской области. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил пресс-секретарь "Луганского энергетического объединения" Евгений Наседкин, передает УНН.

“Примерно в 1:30 ночи представители „той“ территории отключили наши села — это куст Трехизбенки. Там несколько населенных пунктов с суммарным количеством абонентов около двух тысяч”, — отметил Е.Наседкин.

По его словам, сейчас эти населенные пункты остаются без электроэнергии, но в течение дня 25 апреля электроснабжения планируют восстановить.

Напомним, национальная энергетическая компания “Укрэнерго” сообщила, что с 25 апреля подача электроэнергии на территорию ОРЛО прекращается.

Причиной приостановки является неуплата в течение длительного времени за поставленную и потребленную на неконтролируемой территории электроэнергию.

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