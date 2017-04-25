В "ЛНР" отключили свет нескольким селам на подконтрольной Украине территории

“Примерно в 1:30 ночи представители „той“ территории отключили наши села — это куст Трехизбенки. Там несколько населенных пунктов с суммарным количеством абонентов около двух тысяч”, — отметил Е.Наседкин.

По его словам, сейчас эти населенные пункты остаются без электроэнергии, но в течение дня 25 апреля электроснабжения планируют восстановить.

Напомним, национальная энергетическая компания “Укрэнерго” сообщила, что с 25 апреля подача электроэнергии на территорию ОРЛО прекращается.

Причиной приостановки является неуплата в течение длительного времени за поставленную и потребленную на неконтролируемой территории электроэнергию.