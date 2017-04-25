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У “ЛНР” відключили світло кільком селам на підконтрольній Україні території

У “ЛНР” відключили світло кільком селам на підконтрольній Україні території

Київ • УНН

 • 9279 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Уночі 25 квітня у “ЛНР” припинили постачання електроенергії кільком селам на підконтрольній Україні території Луганської області. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив прес-секретар “Луганського енергетичного об’єднання” Євген Наседкін, передає УНН.

“Приблизно о 1:30 ночі представники „тієї“ території відімкнули наші села — це кущ Трьохізбенки. Там кілька населених пунктів із сумарною кількістю абонентів близько двох тисяч”, — зазначив Є.Наседкін.

За його словами, нині ці населені пункти лишаються без електроенергії, однак упродовж дня 25 квітня електропостачання планують відновити.

Нагадаємо, національна енергетична компанія “Укренерго” повідомила, що з 25 квітня подача електроенергії на територію ОРЛО припиняється.

Причиною припинення є несплата протягом тривалого часу за поставлену і спожиту на неконтрольованій території електроенергію.

Українські Національні Новини

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