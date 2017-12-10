В Ливане митингующие снесли ограждения у посольства США
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Митингующие, которые выступают против решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, снесли ограждение и ворота периметра безопасности у американского посольства в городе Аукар на окраине столицы Ливана, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Несколько ребят сломали забор и ворота окружения безопасности перед посольством. Чтобы быть точными - это не ворота посольства, это ворота границы безопасности. Посольство еще далеко. Ребят задержали. Но многие ребята пытаются прорваться дальше", - заявил член политотдела компартии Ливана Омар Диб.
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Как отмечает издание, активисты сожгли израильский флаг и чучело с фотографией американского президента.
Напомним, что решение Трампа вызвало масштабные протесты в мусульманском мире. В демонстрациях в пятницу на палестинских территориях уже погибли двое местных жителей. Мировое сообщество также критикует новую позицию Белого дома относительно Иерусалима.