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У Лівані мітингувальники знесли огорожі біля посольства США

У Лівані мітингувальники знесли огорожі біля посольства США

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Мітингувальники, які виступають проти рішення президента США Дональда Трампа про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю, знесли огородження і ворота периметру безпеки в американського посольства в місті Аукар на околиці столиці Лівану, передає УНН із посиланням на РІА "Новини".

“Кілька хлопців зламали огорожу і ворота оточення безпеки перед посольством. Щоб бути точними — це не ворота посольства, це ворота кордону безпеки. Посольство ще далеко. Хлопців затримали. Але багато хлопців намагаються прорватися далі”, - заявив член політвідділу компартії Лівану Омар Діб.

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Як відзначає видання, активісти спалили ізраїльський прапор і опудало з фотографією американського президента.

Нагадаємо, що рішення Трампа викликало масштабні протести у мусульманському світі. У демонстраціях у п'ятницю на Палестинських територіях уже загинули двоє місцевих жителів. Світова спільнота також критикує нову позицію Білого дому щодо Єрусалима.

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