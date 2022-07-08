В Литве прошли воздушные учения: самолеты испугали жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Жителей курортного литовского города Швянтои, 7 июля, испугали истребители в небе. Однако военные отмечают, что это обучение. Об этом сообщает издание 15min, передает УНН.
Детали
Как сообщил один из очевидцев, около 21:15 по местному времени в небе пролетел самолет, вслед за ним появились два истребителя, перехвативших самолет.
В сопровождении истребителей самолет совершил круг над пляжем, после чего истребители применили сигнальные ракеты – очевидно, чтобы отвлечь внимание ракет, которые теоретически могли запускаться по ним.
Представитель командования Вооруженных сил Латвии Рюта Монтвиле заявила, что самолеты участвовали в военных учениях по полицейскому сопровождению воздушных судов.
Как отметил мэр соседнего курортного города Паланга Шарунас Уайткус, о проведении учений местные власти и полицию заранее не сообщали.
Дополнение
На военной авиабазе Шяуляй на севере Литвы дислоцируются четыре португальских истребителя F-16 и семь испанских Eurofighter Typhoon. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину на базу перебросили истребители F-35.
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Today evening near the port of Klaipėda (Lithuania), an unknown plane which was chased away by NATO air police planes. pic.twitter.com/aNuSw2b2Vo— Saulius Strazdas (@sstrazdas) July 7, 2022
Today evening near the port of Klaipėda (Lithuania), an unknown (probably propeller military) plane was spotted over the Baltic sea, which was chased away by NATO air police planes on a signal and chased towards the sea. pic.twitter.com/opahcNpU9w— Saulius Strazdas (@sstrazdas) July 7, 2022