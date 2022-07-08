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У Литві відбулися повітряні навчання: літаки налякали жителів

У Литві відбулися повітряні навчання: літаки налякали жителів

Київ • УНН

 • 170948 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Жителів курортного литовського міста Швянтої, 7 липня, налякали винищувачі у небі. Однак військові зазначають, що це навчання. Про це повідомляє видання 15min, передає УНН.

Деталі

Як повідомив один з очевидців, близько 21:15 за місцевим часом у небі пролетів літак, слідом за ним з’явилися два винищувачі, які перехопили літак.

У супроводі винищувачів літак здійснив коло над пляжем, після чого винищувачі застосували сигнальні ракети – вочевидь, щоб відвернути увагу ракет, які теоретично могли запускатися по них.

Представник командування Збройних сил Латвії Рюта Монтвіле заявила, що літаки брали участь у військових навчаннях із поліцейського супроводу повітряних суден.

Як зазначив мер сусіднього курортного міста Паланга Шарунас Вайткус, про проведення навчань місцеву владу й поліцію заздалегідь не повідомляли.

Доповнення

На військовій авіабазі Шяуляй на півночі Литви дислокуються чотири португальські винищувачі F-16 і сім іспанських Eurofighter Typhoon. Крім того, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну на базу перекинули винищувачі F-35.

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Today evening near the port of Klaipėda (Lithuania), an unknown plane which was chased away by NATO air police planes. pic.twitter.com/aNuSw2b2Vo

— Saulius Strazdas (@sstrazdas) July 7, 2022

Today evening near the port of Klaipėda (Lithuania), an unknown (probably propeller military) plane was spotted over the Baltic sea, which was chased away by NATO air police planes on a signal and chased towards the sea. pic.twitter.com/opahcNpU9w

— Saulius Strazdas (@sstrazdas) July 7, 2022

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