У Литві відбулися повітряні навчання: літаки налякали жителів

Деталі

Як повідомив один з очевидців, близько 21:15 за місцевим часом у небі пролетів літак, слідом за ним з’явилися два винищувачі, які перехопили літак.

У супроводі винищувачів літак здійснив коло над пляжем, після чого винищувачі застосували сигнальні ракети – вочевидь, щоб відвернути увагу ракет, які теоретично могли запускатися по них.

Представник командування Збройних сил Латвії Рюта Монтвіле заявила, що літаки брали участь у військових навчаннях із поліцейського супроводу повітряних суден.

Як зазначив мер сусіднього курортного міста Паланга Шарунас Вайткус, про проведення навчань місцеву владу й поліцію заздалегідь не повідомляли.

Доповнення

На військовій авіабазі Шяуляй на півночі Литви дислокуються чотири португальські винищувачі F-16 і сім іспанських Eurofighter Typhoon. Крім того, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну на базу перекинули винищувачі F-35.

