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15 марта, 19:03 • 108561 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148281 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126593 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119904 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106601 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102312 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96471 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В Литве начинаются учения НАТО с участием четырех тысяч военнослужащих из 11 стран

В Литве начинаются учения НАТО с участием четырех тысяч военнослужащих из 11 стран

Киев • УНН

 • 9975 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Около четырех тысяч военнослужащих из 11 стран - членов Североатлантического альянса примут участие в больших маневрах НАТО. Как сообщил минобороны балтийской республики, учения пройдут в Йонавскому районе на полигоне Гайжюнай и в Швенченском районе на полигоне Пабраде, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС .

"Время ставит перед вооруженными силами все новые вызовы в таких формах, которых не было раньше. Необходимо готовить подразделения и штабы к эффективной реакции на это ", - отметил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Литвы бригадный генерал Вальдемарас Рупшис.

По словам генерала, одной из основных задач учений является отражение подобных угроз.

В ходе маневров будет отрабатываться взаимодействие союзников по НАТО в проведении оборонительных и наступательных операций, передислокация подразделений в район сосредоточения, ведения боевых действий в условиях населенных пунктов.

Как сообщал УНН, президент парламентской ассамблеи НАТО Майкл Тернер заверил, что Украина почувствует сильные и решительные действия США . Об этом на своей странице в Facebook написала депутат, председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз.

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