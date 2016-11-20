В Литве начинаются учения НАТО с участием четырех тысяч военнослужащих из 11 стран
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Около четырех тысяч военнослужащих из 11 стран - членов Североатлантического альянса примут участие в больших маневрах НАТО. Как сообщил минобороны балтийской республики, учения пройдут в Йонавскому районе на полигоне Гайжюнай и в Швенченском районе на полигоне Пабраде, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Время ставит перед вооруженными силами все новые вызовы в таких формах, которых не было раньше. Необходимо готовить подразделения и штабы к эффективной реакции на это ", - отметил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Литвы бригадный генерал Вальдемарас Рупшис.
По словам генерала, одной из основных задач учений является отражение подобных угроз.
В ходе маневров будет отрабатываться взаимодействие союзников по НАТО в проведении оборонительных и наступательных операций, передислокация подразделений в район сосредоточения, ведения боевых действий в условиях населенных пунктов.
Как сообщал УНН, президент парламентской ассамблеи НАТО Майкл Тернер заверил, что Украина почувствует сильные и решительные действия США . Об этом на своей странице в Facebook написала депутат, председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз.