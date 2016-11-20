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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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У Литві починаються навчання НАТО за участю чотирьох тисяч військовослужбовців з 11 країн

У Литві починаються навчання НАТО за участю чотирьох тисяч військовослужбовців з 11 країн

Київ • УНН

 • 9975 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Близько чотирьох тисяч військовослужбовців з 11 країн - членів Північноатлантичного альянсу візьмуть участь у великих маневрах НАТО. Як повідомило міноборони балтійської республіки, навчання пройдуть у Йонавскому районі на полігоні Гайжюнай і в Швенченському районі на полігоні Пабраде, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

“Час ставить перед збройними силами все нові виклики в таких формах, яких не було раніше. Необхідно готувати підрозділи і штаби до ефективної реакції на це”, — зазначив командувач Сухопутними військами Збройних сил Литви бригадний генерал Вальдемарас Рупшис.

За словами генерала, однією з основних завдань навчань є відображення подібних загроз.

В ході маневрів відпрацьовуватиметься взаємодія союзників по НАТО у проведенні оборонних і наступальних операцій, передислокація підрозділів в район зосередження, ведення бойових дій в умовах населених пунктів.

Як повідомляв УНН, президент Парламенської Асамблеї НАТО Майкл Тернер запевнив, що Україна відчує сильніші і рішучіші дії США. Про це на своїй сторінці у Facebook написала депутат, Голова Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Ірина Фріз.

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