У Литві починаються навчання НАТО за участю чотирьох тисяч військовослужбовців з 11 країн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Близько чотирьох тисяч військовослужбовців з 11 країн - членів Північноатлантичного альянсу візьмуть участь у великих маневрах НАТО. Як повідомило міноборони балтійської республіки, навчання пройдуть у Йонавскому районі на полігоні Гайжюнай і в Швенченському районі на полігоні Пабраде, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
“Час ставить перед збройними силами все нові виклики в таких формах, яких не було раніше. Необхідно готувати підрозділи і штаби до ефективної реакції на це”, — зазначив командувач Сухопутними військами Збройних сил Литви бригадний генерал Вальдемарас Рупшис.
За словами генерала, однією з основних завдань навчань є відображення подібних загроз.
В ході маневрів відпрацьовуватиметься взаємодія союзників по НАТО у проведенні оборонних і наступальних операцій, передислокація підрозділів в район зосередження, ведення бойових дій в умовах населених пунктів.
Як повідомляв УНН, президент Парламенської Асамблеї НАТО Майкл Тернер запевнив, що Україна відчує сильніші і рішучіші дії США. Про це на своїй сторінці у Facebook написала депутат, Голова Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Ірина Фріз.