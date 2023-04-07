В Литве инспекция по языку нацелилась на украинцев: за год обещают штрафы

ukru
10:03 • 73800 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 122688 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 114871 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 129628 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 113703 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 129427 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 124433 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108873 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102664 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113474 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 119391 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 130494 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 112796 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 115308 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 110347 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 207384 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 237988 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 177617 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 183529 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 219273 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 62417 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 109505 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 117822 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 133538 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 168377 просмотра
Актуальное
В Литве инспекция по языку нацелилась на украинцев: за год обещают штрафы

В Литве инспекция по языку нацелилась на украинцев: за год обещают штрафы

Киев • УНН

 • 2265135 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Литве на этой неделе обнародовали документ, который предусматривает, что через год инспекция начнет наказывать работодателей украинцев, если их работники не будут разговаривать на литовском. По словам министра экономики и инноваций страны Аушрине Армонайте, ее министерство собирается сделать все возможное, чтобы таких работодателей не преследовали, пишет УНН со ссылкой на Delfi.

Детали

Как отметил в документе Министерству образования и еще трем министерствам глава Государственной инспекции по литовскому языку Аудрюс Валотка, поступают жалобы в связи с тем, что беженцы из Украины на рабочих местах не разговаривают с местными жителями на литовском. Больше всего жалоб поступает из магазинов и аптек.

Якобы в марте 2022 года инспекция проинформировала общество и объявила о меморандуме на владение литовским языком. "Это дало право на трудоустройство беженцев из Украины, которые не владеют литовским языком, если это не угрожает жизни и здоровью", - писал Валотка. По его словам, правительство продлило этот срок еще на год. Однако во время бесед с беженцами, работающими в торговых центрах, было замечено, что никто не знает "о льготном периоде".

"12 месяцев пролетят быстро. В марте 2024 года Инспекция по языку начнет контролировать выполнение постановления правительства о владении литовским языком в соответствующих категориях. Если работодатель не сможет представить сертификат о сданном экзамене, инспекция и специалисты муниципалитетов примут меры воздействия", – сказано в документе.

Министр Армонайте спрашивает, что это означает, и сама отвечает вопросом: "Что бизнес, который принял людей на работу, будет наказан, или что тысячи людей придется уволить?"

"Печально, такой прямолинейный подход к работе удивляет, как и отсутствие эмпатии к пострадавшим от войны людям. Я сама не говорю ни на украинском, ни на русском, но у меня ни разу не было проблем при общении с иноязычными поставщиками услуг, а пользуюсь я такими услугами каждую неделю. Кроме того, невозможно не видеть, что многие люди уже говорят на литовском и всеми силами пытаются это делать", - отметила министр.

"Литва впервые за 33 года стала страной иммиграции, а не эмиграции, давайте проявим понимание и эмпатию к тем, кто выбрал нашу страну как свой новый (может быть, временный) дом. Тем, кто работает, кто участвует в создании нашей экономики. Хорошо, что наше министерство получило копию этого письма. Мы сделаем все возможное, чтобы остановить преследование беженцев и компаний, которые их приняли на работу", - сказала Армонайте.

По данным Валотки, в Литве работают 12 тысяч украинцев. 

По его словам, когда закон снова начнет действовать, любой человек, которого не обслужили на литовском языке, может обращаться с жалобой в инспекцию. Тогда инспекция дает срок на сдачу экзамена, например, полгода. Сама инспекция может назначать наказание, но не иностранцу, а работодателю. "Работодатель может перевести человека на другую позицию, где не надо общаться с клиентами, или отправляет его сдавать экзамен", – сказал Валотка.

Он сказал, что инспекция нечасто штрафует.

Напомним 

В Литве планируют усилить контроль за ввозом гривны через границу с рф и беларусью.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Наши за границей

Обратиться по вопросам размещения рекламы