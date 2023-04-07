В Литве инспекция по языку нацелилась на украинцев: за год обещают штрафы

Детали

Как отметил в документе Министерству образования и еще трем министерствам глава Государственной инспекции по литовскому языку Аудрюс Валотка, поступают жалобы в связи с тем, что беженцы из Украины на рабочих местах не разговаривают с местными жителями на литовском. Больше всего жалоб поступает из магазинов и аптек.

Якобы в марте 2022 года инспекция проинформировала общество и объявила о меморандуме на владение литовским языком. "Это дало право на трудоустройство беженцев из Украины, которые не владеют литовским языком, если это не угрожает жизни и здоровью", - писал Валотка. По его словам, правительство продлило этот срок еще на год. Однако во время бесед с беженцами, работающими в торговых центрах, было замечено, что никто не знает "о льготном периоде".

"12 месяцев пролетят быстро. В марте 2024 года Инспекция по языку начнет контролировать выполнение постановления правительства о владении литовским языком в соответствующих категориях. Если работодатель не сможет представить сертификат о сданном экзамене, инспекция и специалисты муниципалитетов примут меры воздействия", – сказано в документе.

Министр Армонайте спрашивает, что это означает, и сама отвечает вопросом: "Что бизнес, который принял людей на работу, будет наказан, или что тысячи людей придется уволить?"

"Печально, такой прямолинейный подход к работе удивляет, как и отсутствие эмпатии к пострадавшим от войны людям. Я сама не говорю ни на украинском, ни на русском, но у меня ни разу не было проблем при общении с иноязычными поставщиками услуг, а пользуюсь я такими услугами каждую неделю. Кроме того, невозможно не видеть, что многие люди уже говорят на литовском и всеми силами пытаются это делать", - отметила министр.

"Литва впервые за 33 года стала страной иммиграции, а не эмиграции, давайте проявим понимание и эмпатию к тем, кто выбрал нашу страну как свой новый (может быть, временный) дом. Тем, кто работает, кто участвует в создании нашей экономики. Хорошо, что наше министерство получило копию этого письма. Мы сделаем все возможное, чтобы остановить преследование беженцев и компаний, которые их приняли на работу", - сказала Армонайте.

По данным Валотки, в Литве работают 12 тысяч украинцев.

По его словам, когда закон снова начнет действовать, любой человек, которого не обслужили на литовском языке, может обращаться с жалобой в инспекцию. Тогда инспекция дает срок на сдачу экзамена, например, полгода. Сама инспекция может назначать наказание, но не иностранцу, а работодателю. "Работодатель может перевести человека на другую позицию, где не надо общаться с клиентами, или отправляет его сдавать экзамен", – сказал Валотка.

Он сказал, что инспекция нечасто штрафует.

Напомним

В Литве планируют усилить контроль за ввозом гривны через границу с рф и беларусью.