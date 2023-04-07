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У Литві інспекція з мови націлилася на українців: за рік обіцяють штрафи

У Литві інспекція з мови націлилася на українців: за рік обіцяють штрафи

Київ • УНН

 • 2265135 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Литві цього тижня оприлюднили документ, який передбачає, що через рік інспекція почне карати роботодавців українців, якщо їхні працівники не розмовлятимуть литовською. За словами міністра економіки та інновацій країни Аушріне Армонайте, її міністерство збирається зробити все можливе, щоби таких роботодавців не переслідували, пише УНН з посиланням на Delfi.

Деталі

Як зазначив у документі Міністерству освіти та ще трьом міністерствам голова Державної інспекції з литовської мови Аудрюс Валотка, надходять скарги у зв'язку з тим, що біженці з України на робочих місцях не розмовляють із місцевими жителями литовською. Найбільше скарг надходить із магазинів та аптек.

Нібито у березні 2022 року інспекція інформувала суспільство та оголосила про меморандум на володіння литовською. "Це дало право на працевлаштування біженців з України, які не володіють литовською мовою, якщо це не загрожує життю та здоров'ю", - писав Валотка. З його слів, уряд продовжив цей термін ще на рік. Однак під час бесід із біженцями, які працюють у торгових центрах, було помічено, що ніхто не знає "про пільговий період".

"12 місяців пролетять швидко. У березні 2024 року Інспекція з мови почне контролювати виконання постанови уряду про володіння литовською на відповідних категоріях. Якщо роботодавець не зможе подати сертифікат про зданий іспит, інспекція та фахівці муніципалітетів вживуть заходів впливу", – сказано в документі.

Міністр Армонайте запитує, що це означає, і сама відповідає питанням: "Що бізнес, який прийняв людей на роботу, буде покараний, або що тисячі людей доведеться звільнити?"

"Сумно, такий прямолінійний підхід до роботи дивує, як і відсутність емпатії до постраждалих від війни людей. Я сама не говорю ні українською, ні російською, але в мене жодного разу не було проблем при спілкуванні з іншомовними постачальниками послуг, а користуюся я такими послугами щотижня. Крім того, неможливо не бачити, що багато людей вже говорять литовською і всіма силами намагаються це робити", - зауважила міністр.

"Литва вперше за 33 роки стала країною імміграції, а не еміграції, давайте виявимо розуміння та емпатію до тих, хто вибрав нашу країну як свій новий (може бути, тимчасовий) дім. Тим, хто працює, хто бере участь у створенні нашої економіки. Добре, що наше міністерство отримало копію цього листа. Ми зробимо все можливе, щоб зупинити переслідування біженців і компаній, які їх прийняли на роботу", - сказала Армонайте.

За даними Валотки, у Литві працюють 12 тисяч українців. 

З його слів, коли закон знову почне діяти, будь-яка людина, яку не обслужили литовською мовою, може звертатися зі скаргою до інспекції. Тоді інспекція дає термін на складання іспиту, наприклад, пів року. Сама інспекція може призначати покарання, але не іноземцю, а роботодавцю. "Роботодавець може перевести людину на іншу позицію, де не треба спілкуватися з клієнтами, або відправляє її складати іспит", – сказав Валотка.

Він сказав, що інспекція нечасто штрафує.

Нагадаємо 

У Литві планують посилити контроль за ввезенням гривні через кордон з рф та білоруссю.

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