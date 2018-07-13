В самолете Иркутск-Москва избили польского дипломата
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Представитель Министерства иностранных дел Польши сообщил, что в среду, во время возвращения из командировки в самолете сообщением Иркутск-Москва был избит польский дипломат. Нападающий, который, по словам свидетелей, вероятно, является психически неуравновешенным, задержали. Об этом сообщает УНН со сылкой на "Польское радио".
Пострадавший получил немедленную и необходимую помощь как со стороны польского консульства в Москве, так и Министерства иностранных дел Польши. Об инциденте сообщили полицию. Дипломат прошел необходимое медицинское обследование и вернулся в Польшу.
Директор пресс-службы МИД Польши Артур Льомпарт сообщил, что теперь, после предоставления дипломату помощи и его возвращения, Посольство Республики Польша в Москве обратится к российским властям с требованием разъяснения обстоятельств инцидента и привлечения злоумышленника к ответственности.
Напомним, греческое правительство решило выслать двух российских дипломатов и запретить въезд еще двум, обвиняя их во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях против национальной безопасности Греции. В МИД России пообещали ответить зеркальными мерами.