В самолете Иркутск-Москва избили польского дипломата

Пострадавший получил немедленную и необходимую помощь как со стороны польского консульства в Москве, так и Министерства иностранных дел Польши. Об инциденте сообщили полицию. Дипломат прошел необходимое медицинское обследование и вернулся в Польшу.

Директор пресс-службы МИД Польши Артур Льомпарт сообщил, что теперь, после предоставления дипломату помощи и его возвращения, Посольство Республики Польша в Москве обратится к российским властям с требованием разъяснения обстоятельств инцидента и привлечения злоумышленника к ответственности.



Напомним, греческое правительство решило выслать двух российских дипломатов и запретить въезд еще двум, обвиняя их во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях против национальной безопасности Греции. В МИД России пообещали ответить зеркальными мерами.