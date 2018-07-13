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У літаку Іркутськ-Москва побили польського дипломата

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Речник Міністерства закордонних справ Польщі повідомив, що у середу, під час повернення з відрядження у літаку сполученням Іркутськ-Москва був побитий польський дипломат. Нападника, який, за словами свідків, ймовірно, є психічно неврівноваженим, затримали. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".

Потерпілий отримав негайну та необхідну допомогу як з боку польського консульства у Москві, так і Міністерства закордонних справ Польщі. Про інцидент повідомили поліцію. Дипломат пройшов необхідне медичне обстеження та повернувся до Польщі.

Директор прес-служби МЗС Польщі Артур Льомпарт повідомив, що тепер, після надання дипломату допомоги та його повернення, Посольство Республіки Польща у Москві звернеться до російської влади з вимогою роз’яснення обставин інциденту та притягнення зловмисника до відповідальності.

Нагадаємо, грецький уряд вирішив вислати двох російських дипломатів і заборонити в'їзд ще двом, звинувачуючи їх у втручанні у внутрішні справи та незаконних діях проти національної безпеки Греції. У МЗС Росії пообіцяли відповісти дзеркальними заходами.

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