У літаку Іркутськ-Москва побили польського дипломата

Потерпілий отримав негайну та необхідну допомогу як з боку польського консульства у Москві, так і Міністерства закордонних справ Польщі. Про інцидент повідомили поліцію. Дипломат пройшов необхідне медичне обстеження та повернувся до Польщі.

Директор прес-служби МЗС Польщі Артур Льомпарт повідомив, що тепер, після надання дипломату допомоги та його повернення, Посольство Республіки Польща у Москві звернеться до російської влади з вимогою роз’яснення обставин інциденту та притягнення зловмисника до відповідальності.



Нагадаємо, грецький уряд вирішив вислати двох російських дипломатів і заборонити в'їзд ще двом, звинувачуючи їх у втручанні у внутрішні справи та незаконних діях проти національної безпеки Греції. У МЗС Росії пообіцяли відповісти дзеркальними заходами.