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В Лисичанске в ДТП с маршруткой погибла женщина

Киев • УНН

 • 16358 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Лисичанске Луганской области в результате столкновения легкового автомобиля с маршруткой погибла женщина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию пресс-центра ГУНП области.

В Лисичанске в ДТП с маршруткой погибла женщина

63-летняя женщина погибла на месте происшествия.

По информации УНН, предоставленной в правоохранительных органах, водитель автомобиля ВАЗ 21099 не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где столкнулся маршруткой, которая стояла на остановке общественного транспорта. Именно в момент столкновения происходила высадка пассажиров. В результате столкновения 63-летняя пассажирка маршрутки получила травмы несовместимые с жизнью.

Водителя легкового авто задержан. Открыто уголовное производство по ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели человека).

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