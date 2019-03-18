В Лисичанске в ДТП с маршруткой погибла женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Лисичанске Луганской области в результате столкновения легкового автомобиля с маршруткой погибла женщина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию пресс-центра ГУНП области.
63-летняя женщина погибла на месте происшествия.
По информации УНН, предоставленной в правоохранительных органах, водитель автомобиля ВАЗ 21099 не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где столкнулся маршруткой, которая стояла на остановке общественного транспорта. Именно в момент столкновения происходила высадка пассажиров. В результате столкновения 63-летняя пассажирка маршрутки получила травмы несовместимые с жизнью.
Водителя легкового авто задержан. Открыто уголовное производство по ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели человека).
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