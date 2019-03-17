У Львові в ДТП зіткнулись три легковики, є постраждала
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 17 березня. УНН. У Львові рятувальники деблокували потерпілу у потрійному ДТП. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.
“16 березня о 16:49 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що в м. Львові на вул. Кульпарківська, відбулось зіткнення автомобіля Renault Megane, з автомобілем Volkswagen Jetta, та автомобілем Volkswagen Golf. До місця виклику негайно виїхали рятувальники 4-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Львова. Як з’ясувалось на місці виклику, внаслідок ДТП пасажирку автомобіля Renault Megane затиснуло деформованими конструкціями автівки. Пожежно-рятувальне відділення за допомогою підручних засобів деблокували потерпілу та передали медикам. Жінку із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано у 8-му міську клінічну лікарню",- повідомили у ДСНС.
Нагадаємо, на Львівщині, у Раві-Руській внаслідок зіткнення двох машин, травми отримали шестеро осіб.