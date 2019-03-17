Во Львове в ДТП столкнулись три легковушки, есть пострадавшая
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 17 марта. УНН. Во Львове спасатели деблокировали пострадавшую в тройном ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.
"16 марта в 16:49 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в г. Львове на ул. Кульпарковская, произошло столкновение автомобиля Renault Megane, с автомобилем Volkswagen Jetta, и автомобилем Volkswagen Golf. К месту вызова немедленно выехали спасатели четвёртый государственной пожарно-спасательной части г. Львов. Как выяснилось на месте вызова, в результате ДТП пассажирка автомобиля Renault Megane зажало деформированными конструкциями автомобиля. Пожарно-спасательное отделение с помощью подручных средств деблокировали пострадавшую и передали медикам. Женщину с травмами разной степени тяжести госпитализированы в 8-м городскую клиническую больницу", - сообщили в ГСЧС.
Напомним, во Львовской области, в Раве-Русской в результате столкновения двух машин, травмы получили шесть человек.