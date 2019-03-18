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MIM-104 Patriot

У Лисичанську в ДТП з маршруткою загинула жінка

Київ • УНН

 • 16358 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. У Лисичанську Луганської області в наслідок зіткнення легкового автомобіля з маршруткою загинула жінка. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію прес-центру ГУНП області.

У Лисичанську в ДТП з маршруткою загинула жінка

63-річна жінка загинула на місці події.

За інформацію УНН, наданою у правоохоронних органах, водій автомобіля ВАЗ 21099 не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини де зіткнувся маршруткою, яка стояла на зупинці громадського транспорту. Саме в момент зіткнення відбувалася висадка пасажирів. В наслідок зіткнення 63-річна пасажирка маршрутки отримала травми несумісні з життям.

Водія легкового авто затримано. Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини).

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Як повідомляв УНН, у Львові в ДТП зіткнулись три легковики, є постраждала

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