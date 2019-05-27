В леса Англии планируют вернуть популяцию диких кошек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Три семьи диких котов планируют вернуть в леса Англии этого года после того, как вид объявили вымершим более 150 лет назад. Об этом УНН сообщает, ссылаясь на The Independent.
Сообщается, что эколог Дерек Гоу, который является экспертом по реинтродукции (повторное переселение для создания новой устойчивой популяции представителей определенного вида) млекопитающих, строит первый в Англии комплекс разведения диких котов на своей ферме на западе Девона.
Он надеется ввести котов в комплекс этого года, а через три - выпустить их в дикую природу. Цель состоит в том, чтобы популяция была достаточно большой, чтобы разводить 150 диких котят ежегодно.
Эти виды диких кошек когда-то были широко распространены в английских лесах, но после веков преследований их объявили вымершими в 1860-х годах.
Шотландская дикая кошка, также известная, как горный тигр, является единственным видом семейства кошек, до сих пор находится в дикой природе Британии. Их осталось всего несколько десятков.
Отмечается, что Гоу хочет вернуть диких кошек в районы, где они жили ранее.
"Мы надеемся выпустить три помета котят в этом году, а затем восемь - в следующем. Мы стремимся выйти на стадию, когда будет популяция кошек, которая способна давать 150 котят в год. Это должно произойти через три года, и тогда мы начнем выпускать их в дикую природу. Я хотел бы, чтобы дикие кошки распространились по всей Великобритании", - отметил Гоу.
Напомним, в одном из регионов Новой Зеландии хотят запретить домашних котов.