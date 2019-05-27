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У ліси Англії планують повернути популяцію диких котів

У ліси Англії планують повернути популяцію диких котів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Три родини диких котів планують повернути у ліси Англії цього року після того, як вид оголосили вимерлим більше 150 років тому. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Independent.

Повідомляється, що еколог Дерек Гоу, який є експертом з реінтродукції (повторне переселення для створення нової стійкої популяції представників певного виду) ссавців, будує перший в Англії комплекс розведення диких котів на своїй фермі на заході Девона.

Він сподівається ввести котів у комплекс цього року, а через три - випустити їх у дику природу. Мета полягає в тому, щоб популяція було достатньо великою, щоб розводити 150 диких кошенят щороку.

Ці види диких котів колись були широко поширені в англійських лісах, але після століть переслідувань їх оголосили вимерлими у 1860-х роках.

Шотландська дика кішка, також відома як гірський тигр, є єдиним видом сімейства кішок, який досі знаходиться в дикій природі Британії. Їх залишилося лише кілька десятків.

Зазначається, що Гоу хоче повернути диких кішок в райони, де вони раніше мешкали.

"Ми сподіваємося випустити три посліди кошенят цього року, а потім вісім - наступного. Ми прагнемо вийти на стадію, коли буде популяція кішок, яка здатна давати 150 кошенят в рік. Це має відбутися через три роки, і тоді ми почнемо випускати їх у дику природу. Я хотів би, щоб дикі кішки поширилися по всій Великобританії", - зазначив Гоу.

Нагадаємо, в одному з регіонів Нової Зеландії хочуть заборонити домашніх котів.

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