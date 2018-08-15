В июле в мире была аномальная жара
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В июле температура на планете снова была выше средней на 0,4°C По всему миру жара побила исторические рекорды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Службы мониторинга климатических изменений.
После сильнейшего наводнения в начале июля в Японии на территории Азии, Северной Европы и США установилась аномально высокая температура, которая привела к засухе.
Экстремальные погодные условия спровоцировали лесные пожары. Больше всего от них пострадали Швеция и Калифорния.
Для Европы этот июль был вторым по температурным показателям (первым был 2017 год) за всю историю наблюдений. Столбик термометра поднимался выше 30°C даже за полярным кругом.
Как сообщал УНН, аномальная засуха в Европе приведет к значительной потере урожая.
Напомним, засуха в Китае заставила власти задуматься о вызове искусственного дождя.