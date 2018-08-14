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Аномальная засуха в Европе приведет к значительной потере урожая

Киев • УНН

 • 30094 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Нагретый как в пустыне воздух этим летом превращал обычно зелёные пастбища и сады Европы в выжженный, засушливый ландшафт в бурых тонах. Засуха, особенно в северных и центральных регионах континента, оказала разрушительное воздействие на фермерские посевы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews.

Аномальная засуха в Европе приведет к значительной потере урожая

Швеция

Урожай пшеницы в Швеции может снизиться в этом году более чем на 40% из-за сухой и жаркой погоды, заявил начальник отдела зерновых культур крупнейшего шведского фермерского хозяйства Lantmannen.

Финляндия

Финские фермеры понесли убытки из-за сырой и холодной погоды в прошлом году, а этим летом серьёзно страдают от засухи, подчёркивают в "Союзе с/х производителей и лесовладельцев". Эта организация призывает пересмотреть политику в области импортируемых в страну продуктов, утверждая при этом, что засуха привела к перекосам на рынке и потери конкурентоспособности хозяйств.

Великобритания

Многие районы Англии и Уэльса не видели дождя с конца мая этого года, что создало условия "повышенной воспламеняемости", как отмечает Национальный фермерский союз (НФС).

Из-за сухой погоды сильно уменьшился рост травы и понизилась урожайность некоторых культур, говорится в заявлении НФС.

Польша

По данным государственного агентства PAP, около 65% пахотных земель в Польше пострадали от засухи.
Май в Польше стал самым тёплым за последние 55 лет, отметила Сузанна Савиньска из Познанского Университета естественных наук.

Германия

В Германии майские температуры стали самыми высокими с 1881 года. По прогнозам, урожай зерновых в стране в этом году упадет из-за засухи на 20%.

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"Во многих районах фермеры страдают от жёсткой нехватки кормов для животных", - признала в начале августа министр сельского хозяйства ФРГ Джулия Клокнер. По её словам, некоторые фермеры вынуждены сокращать расходы, отправляя животных на убой раньше запланированных сроков.

Эстония

По данным Эстонской метеорологической службы, уровень осадков в мае был на 60% ниже, чем в среднем согласно норме, а количество солнечных дней увеличилось на 48%.

От 30% до 70% урожая этим летом может быть потеряно, заявил министр сельского хозяйства Эстонии Тармо Тамм.

Фермеры рассматривают возможность продажи крупного рогатого скота, поскольку в хозяйствах недостаточно кормов, заявил зампред Сельскохозяйственного комитета парламента Эстонии Урмас Круузе.

Правительство уже выделило 20 миллионов евро для фермеров, пострадавших от засухи.

Латвия

Засуха в Латвии стала "общенациональной катастрофой", о чём было объявлено ещё в июне. Фермеры продают крупный рогатый скот из-за недостатка кормов.

"В прошлом году у нас были сильные ливни и наводнения: мои поля оказались под водой, и я не смог собрать урожай, - рассказал в интервью агентству AFP Дайнис Рутенбергс, чья ферма расположена недалеко от города Добеле. - А в этом году - всё наоборот. Я весьма обеспокоен выплатой процентов по банковским ссудам".

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Латвийская Садоводческая Ассоциация предупредила, что в этом году могут быть потеряны 90% урожая клюквы, 60% клубники и от 40% до 50% урожая яблок и груш.

Литва

Правительство Литвы объявило общенациональную чрезвычайную ситуацию в июле. По данным министерства сельского хозяйства страны, урожайность с/х культур снизилась на 15-50% по сравнению с уровнем 2006 года.

Страна обратилась к ЕС с просьбой разрешить пасти скот на угодьях, зарезервированных для сохранения окружающей среды.

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Ожидается, что общий объем производства зерна в Литве снизится из-за засухи до 5,5 млн тонн, что на 13% меньше, чем в прошлом году.

Швейцария

Швейцарская армия в августе провела операцию по доставке воды по воздуху для коров на высокогорных пастбищах, которые пострадали от жаркой погоды.

Федеральное правительство сокращает импортные тарифы на корм для скота, чтобы помочь фермерам бороться с засухой.
Филипп Лойба, глава экономики и спорта в правительстве, рассказал, что Швейцария не видела такой засухи с 1921 года.

Из протекающего по Швейцарии Рейна выловили тонны мертвой рыбы, пострадавшей от повышения температуры воды, что, в свою очередь, влияет на содержание в ней кислорода.

Дания

По словам Троеля Тофта, представителя министерства сельского хозяйства и продовольствия Дании, засуха серьёзно ударила по Дании, а весенний урожай зерновых и овощей снизился на 40-50%.

Потери обойдутся сельхоз отрасли страны в 8,5 млрд шведских крон (около 828 млн евро – ред) , добавил Тофт.

"Мы не видели ничего подобного в течение последних 150 лет или около того, - заявил он. - Когда вы едете по Дании, то это уже не та страна, которую мы привыкли видеть. Некоторые фермеры станут банкротами, - это точно. Если у кого-то из них были проблемы до засухи, это теперь ситуация ещё больше подтолкнёт их к краху".

Напомним, скандинавские фермеры бьют тревогу, из-за засухи они вынуждены скармливать скоту запасенное на зиму сено, чтобы избежать вынужденного забоя и последующих финансовых потерь. В обычное время, урожай кормовых культур собирают два или даже три раза, но этот год может стать исключением.

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