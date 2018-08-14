В Китае из-за засухи начались проблемы с питьевой водой
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. По состоянию на вчера в провинции Хунань (центральный Китай) от засухи пострадали 134 тыс. гектаров посевов и около 25 тыс. человек испытывают сложности с доступом к питьевой воде. Об этом сообщили в провинциальном штабе по борьбе с наводнениями и засухой, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Аномальная жара стояла несколько дней в большинстве районов Хунани. Согласно данным провинциальной метеослужбы, с 12 по 13 августа в более чем 70 проц. районов уездного уровня столбик термометра превысил отметку 35 градусов Цельсия, в том числе в 21 уездном районе максимальная температура превысила 37 градусов.
Ввиду засухи в 89 крупных и средних водохранилищах Хунани, предназначенных для орошения, объем воды понизился на 22 процента по сравнению с нормой. На многих пахотных землях в деревнях в центре и на юге Хунани уже образовались расщелины.
Напомним, засуха в Китае заставила власти задуматься о вызове искусственного дождя.