В Китае из-за засухи начались проблемы с питьевой водой

Аномальная жара стояла несколько дней в большинстве районов Хунани. Согласно данным провинциальной метеослужбы, с 12 по 13 августа в более чем 70 проц. районов уездного уровня столбик термометра превысил отметку 35 градусов Цельсия, в том числе в 21 уездном районе максимальная температура превысила 37 градусов.



Ввиду засухи в 89 крупных и средних водохранилищах Хунани, предназначенных для орошения, объем воды понизился на 22 процента по сравнению с нормой. На многих пахотных землях в деревнях в центре и на юге Хунани уже образовались расщелины.

Напомним, засуха в Китае заставила власти задуматься о вызове искусственного дождя.