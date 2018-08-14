У Китаї через посуху почалися проблеми з питною водою

Аномальна спека стояла кілька днів в більшості районів Хунани. Згідно з даними провінційної метеослужби, з 12 по 13 серпня в більш ніж 70 відсотків районів повітового рівня стовпчик термометра перевищив позначку 35 градусів Цельсія, в тому числі в 21 повітовому районі максимальна температура перевищила 37 градусів.



З огляду на посуху в 89 великих і середніх водосховищах Хунани, призначених для зрошення, обсяг води знизився на 22 відсотка в порівнянні з нормою. На багатьох орних землях в селах в центрі і на півдні Хунані вже утворилися ущелини.

Нагадаємо, посуха в Китаї змусила владу задуматися про виклик штучного дощу.