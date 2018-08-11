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Засуха в Китае заставила власти задуматься о вызове искусственного дождя

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 августа. УНН. Нехватка осадков и тепловые волны привели к тому, что в провинции Ляонин на северо-востоке Китая стоит засуха, которая угрожает сельскохозяйственным культурам в регионе. Метеорологические ведомства рассматривают возможность вызова искусственного дождя, передает УНН со ссылкой на Xinhua.

Засуха в Китае заставила власти задуматься о вызове искусственного дождя

Более 1 млн га посевных площадей пострадали в результате засухи и около 11 тыс. жителей провинции столкнулись с проблемой нехватки питьевой воды, сообщил местный штаб по борьбе с наводнениями и засухой.

Сообщается, что власти направили восемь команд для борьбы с засухой, кроме того, используются насосы, на транспортных средствах поставляется вода и поливаются посевы. Метеорологические ведомства также рассматривают возможность вызова искусственного дождя.

В этом году количество осадков в провинции сократилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет.

Провинция Ляонин расположена на северо-востоке Китая и является одним из самых холодных районов страны. Однако, этим летом там стояла постоянная жара, и в некоторых районах была зарегистрирована рекордно высокая температура.

2 августа в административном центре провинции городе Шеньян был зафиксирован самый жаркий день с 1951 года. Тогда температура воздуха достигла отметки в 38,4 градуса Цельсия.

Напомним, в начале августа премьер Австралии Малкольм Тернбулл заявил, что страна стала "краем засухи", а потому правительство разработало ряд мер для помощи фермерам.

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