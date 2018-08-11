Посуха у Китаї змусила владу задуматися про виклик штучного дощу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Брак опадів і теплові хвилі призвели до того, що в провінції Ляонін на північному сході Китаю стоїть посуха, яка загрожує сільськогосподарським культурам у регіоні. Метеорологічні відомства розглядають можливість виклику штучного дощу, передає УНН з посиланням на Xinhua.
Більше 1 млн га посівних площ постраждали в результаті посухи і близько 11 тис. жителів провінції зіткнулися з проблемою нестачі питної води, повідомив місцевий штаб із боротьби з повенями і посухою.
Повідомляється, що влада направила вісім команд для боротьби з посухою, крім того, використовуються насоси, на транспортних засобах постачається вода і поливаються посіви. Метеорологічні відомства також розглядають можливість виклику штучного дощу.
Цього року кількість опадів у провінції скоротилася на 40% в порівнянні з аналогічним періодом минулих років.
Провінція Ляонін розташована на північному сході Китаю і є одним з найбільш прохолодних районів країни. Проте, цього літа там стояла постійна спека, і в деяких районах була зареєстрована рекордно висока температура.
2 серпня в адміністративному центрі провінції місті Шеньян був зафіксований найспекотніший день з 1951 року. Тоді температура повітря досягла позначки в 38,4 градуса Цельсія.
Нагадаємо, на початку серпня прем'єр Австралії Малкольм Тернбулл заявив, що країна стала "краєм посухи", а тому уряд розробив низку заходів для допомоги фермерам.