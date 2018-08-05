В Австралії небувала посуха

Новий пакет передбачає додаткові 140 млн доларів для одноразових виплат фермерам, а також підтримки психічного здоров'я.



Таким чином, загальна сума фінансування цього напрямку сягне 576 млн доларів.



Хоча в Австралії зараз зима, країна переживає найбільшу у своїй історії посуху.



99% території штату Новий Південний Уельс, який є найбільш густонаселеним в країні та забезпечує близько чверті сільськогосподарської продукції, в даний час потерпають від засухи.



Оголосивши про додаткове фінансування, прем'єр сказав: "Ми визнаємо, що зараз ми край посух та злив".



"Клімат став дуже нестабільним та непрогнозованим, проте австралійські фермери є витривалими. Вони підготувалися до посухи, вони хороші менеджери, але це дійсно має руйнівну силу", - додав він.



Нагадаємо, режим надзвичайної ситуації через посуху оголошений у Джанкойському і Красноперекопському районах Криму.

Раніше в Криму оголосили режим надзвичайної ситуації через посуху в чотирьох районах — Червоногвардійському, Нижньогірському, Первомайському і Совєтському районах.