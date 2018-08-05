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В Австралії небувала посуха

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Прем'єр Малкольм Тернбулл заявив, що Австралія стала "краєм посухи", а тому уряд розробив ряд заходів для допомоги фермерам. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС-Україна.

Новий пакет передбачає додаткові 140 млн доларів для одноразових виплат фермерам, а також підтримки психічного здоров'я.

Таким чином, загальна сума фінансування цього напрямку сягне 576 млн доларів.

Хоча в Австралії зараз зима, країна переживає найбільшу у своїй історії посуху.

99% території штату Новий Південний Уельс, який є найбільш густонаселеним в країні та забезпечує близько чверті сільськогосподарської продукції, в даний час потерпають від засухи.

Оголосивши про додаткове фінансування, прем'єр сказав: "Ми визнаємо, що зараз ми край посух та злив".

"Клімат став дуже нестабільним та непрогнозованим, проте австралійські фермери є витривалими. Вони підготувалися до посухи, вони хороші менеджери, але це дійсно має руйнівну силу", - додав він.

Нагадаємо, режим надзвичайної ситуації через посуху оголошений у Джанкойському і Красноперекопському районах Криму.

Раніше в Криму оголосили режим надзвичайної ситуації через посуху в чотирьох районах — Червоногвардійському, Нижньогірському, Первомайському і Совєтському районах.

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