Посуха в окупованому Криму охопила два нових райони
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Режим надзвичайної ситуації через посуху оголошений у Джанкойському і Красноперекопському районах Криму. Про це повідомила агенція “Крыминформ” із посиланням на підконтрольне Кремлю міністерство сільського господарства Криму, передає УНН.
“Режим надзвичайної ситуації введено через посуху у Джанкойському і Красноперекопському районах”, — йдеться у повідомленні.
Раніше в Криму оголосили режим надзвичайної ситуації через посуху в чотирьох районах — Червоногвардійському, Нижньогірському, Первомайському і Совєтському районах.
Наприкінці травня російський глава Криму Сергій Аксьонов повідомив, що збиток, якого зазнали кримські аграрії від весняної посухи, склав понад 1 мільярд рублів (це понад 400 мільйонів гривень).
Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році, постачання води на півострів припинили.
Нагадаємо, 13 червня окупований Крим знову залишився без світла.