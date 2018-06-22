Посуха в окупованому Криму охопила два нових райони

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Режим надзвичайної ситуації через посуху оголошений у Джанкойському і Красноперекопському районах Криму. Про це повідомила агенція “Крыминформ” із посиланням на підконтрольне Кремлю міністерство сільського господарства Криму, передає УНН.

“Режим надзвичайної ситуації введено через посуху у Джанкойському і Красноперекопському районах”, — йдеться у повідомленні.

Раніше в Криму оголосили режим надзвичайної ситуації через посуху в чотирьох районах — Червоногвардійському, Нижньогірському, Первомайському і Совєтському районах.

Наприкінці травня російський глава Криму Сергій Аксьонов повідомив, що збиток, якого зазнали кримські аграрії від весняної посухи, склав понад 1 мільярд рублів (це понад 400 мільйонів гривень).

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році, постачання води на півострів припинили.

Нагадаємо, 13 червня окупований Крим знову залишився без світла.

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