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Засуха в оккупированном Крыму охватила два новых района

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи объявлен в Джанкойском и Красноперекопском районах Крыма. Об этом сообщило агентство “Крыминформ” со ссылкой на подконтрольное Кремлю министерство сельского хозяйства Крыма, передает УНН.

“Режим чрезвычайной ситуации введен из-за засухи в Джанкойском и Красноперекопском районах”, — говорится в сообщении.

Ранее в Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в четырех районах — Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.

В конце мая российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ущерб, который понесли крымские аграрии от весенней засухи, составил более 1 миллиарда рублей (это более 400 миллионов гривен).

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде посредством Северо-Крымского канала, соединяющего главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Напомним, 13 июня оккупированный Крым остался без света.

Украинские Национальные Новости

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