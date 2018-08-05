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В Австралии небывалая засуха

В Австралии небывалая засуха

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Премьер Малкольм Тернбулл заявил, что Австралия стала "краем засухи", а потому правительство разработало ряд мер для помощи фермерам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС-Украина.

Новый пакет предусматривает дополнительные 140 млн долларов для единовременных выплат фермерам, а также поддержки психического здоровья.

Таким образом, общая сумма финансирования этого направления достигнет 576 млн долларов.

Хотя в Австралии сейчас зима, страна переживает крупнейшую в своей истории засуху.

99% территории штата Новый Южный Уэльс, который является самым густонаселенным в стране и обеспечивает около четверти сельскохозяйственной продукции, в настоящее время страдают от засухи.

Объявив о дополнительном финансировании, премьер сказал: "Мы признаем, что сейчас мы край засух и дождей".

"Климат стал очень нестабильным и непрогнозируемым, однако австралийские фермеры являются выносливыми. Они подготовились к засухе, они хорошие менеджеры, но это действительно имеет разрушительную силу", - добавил он.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации из-за засухи объявлен в Джанкойском и Красноперекопском районах Крыма.

Ранее в Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в четырех районах - Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.

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