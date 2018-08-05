В Австралии небывалая засуха

Новый пакет предусматривает дополнительные 140 млн долларов для единовременных выплат фермерам, а также поддержки психического здоровья.



Таким образом, общая сумма финансирования этого направления достигнет 576 млн долларов.



Хотя в Австралии сейчас зима, страна переживает крупнейшую в своей истории засуху.



99% территории штата Новый Южный Уэльс, который является самым густонаселенным в стране и обеспечивает около четверти сельскохозяйственной продукции, в настоящее время страдают от засухи.



Объявив о дополнительном финансировании, премьер сказал: "Мы признаем, что сейчас мы край засух и дождей".



"Климат стал очень нестабильным и непрогнозируемым, однако австралийские фермеры являются выносливыми. Они подготовились к засухе, они хорошие менеджеры, но это действительно имеет разрушительную силу", - добавил он.



Напомним, режим чрезвычайной ситуации из-за засухи объявлен в Джанкойском и Красноперекопском районах Крыма.

Ранее в Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в четырех районах - Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.