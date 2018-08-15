У липні в світі була аномальна спека
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У липні температура на планеті знову була вищою за середню на 0,4 ° C По всьому світу спека побила історичні рекорди. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Служби моніторінга кліматичних змін.
Після сильної повені на початку липня в Японії на території Азії, Північної Європи та США встановилася аномально висока температура, яка призвела до посухи.
Екстремальні погодні умови спровокували лісові пожежі. Найбільше від них постраждали Швеція і Каліфорнія.
Для Європи цей липень був другим за температурними показниками (першим був 2017 рік) за всю історію спостережень. Стовпчик термометра піднімався вище 30° C навіть за полярним колом.
Як повідомляв УНН, аномальна посуха в Європі призведе до значної втрати врожаю.
Нагадаємо, посуха в Китаї змусила владу задуматися про виклик штучного дощу.