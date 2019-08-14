В июле Фонд гарантирования вкладов выплатил 55 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Вкладчикам неплатежеспособных банков в течение июля этого года Фондом гарантирования вкладов было выплачено почти 55,2 млн грн в рамках гарантированного возмещения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Фонд.
Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" (26 февраля 2012 года), в рамках гарантированного возмещения по состоянию на 1 августа 2019 года составила 89,5 млрд грн.
По состоянию на 1 августа 2019 года 75 банков включены в реестр участников Фонда гарантирования вкладов.
На начало августа Фондом аккумулировано средств на общую сумму 7,473 млрд грн.
От регулярного сбора за январь-июль 2019 в Фонд поступило 2,642 млрд грн.
Напомним, из-за нарушений во время ликвидации банков открыто 3 тыс. производств.