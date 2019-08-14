У липні Фонд гарантування вкладів виплатив 55 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Вкладникам неплатоспроможних банків протягом липня цього року Фондом гарантування вкладів було виплачено майже 55,2 млн грн у межах гарантованого відшкодування. Про це повідомляє УНН з посиланням на Фонд.
Загальна сума коштів, отримана вкладниками банків, що були передані в управління Фонду після набрання чинності Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (26 лютого 2012року), у межах гарантованого відшкодування станом на 1 серпня 2019 року склала 89,5 млрд грн.
Станом на 1 серпня 2019 року 75 банків включено до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів.
На початок серпня Фондом акумульовано коштів на загальну суму 7,473 млрд грн.
Від регулярного збору за січень-липень 2019 року до Фонду надійшло 2,642 млрд грн.
Нагадаємо, через порушення під час ліквідації банків відкрито 3 тис. проваджень.