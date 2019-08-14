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У липні Фонд гарантування вкладів виплатив 55 млн грн

У липні Фонд гарантування вкладів виплатив 55 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Вкладникам неплатоспроможних банків протягом липня цього року Фондом гарантування вкладів було виплачено майже 55,2 млн грн у межах гарантованого відшкодування. Про це повідомляє УНН з посиланням на Фонд.

Загальна сума коштів, отримана вкладниками банків, що були передані в управління Фонду після набрання чинності Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (26 лютого 2012року), у межах гарантованого відшкодування станом на 1 серпня 2019 року склала 89,5 млрд грн.

Станом на 1 серпня 2019 року 75 банків включено до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів.

На початок серпня Фондом акумульовано коштів на загальну суму 7,473 млрд грн.

Від регулярного збору за січень-липень 2019 року до Фонду надійшло 2,642 млрд грн.

Нагадаємо, через порушення під час ліквідації банків відкрито 3 тис. проваджень.

Українські Національні Новини

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