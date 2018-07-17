В июле 14 нардепов ни разу не проголосовали
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В этом месяце 14 народных депутатов Украины ни разу не проголосовали. Об этом в сети Facebook сообщил Комитет избирателей Украины, передает УНН.
Среди них Евгений Мураев, Борислав Береза, Дмитрий Ярош, Константин Жеваго (внефракционный), Андрей Журжий, Лев Пидлисецкий ("Самопомощь"), Ефим Звягильский ("Оппозиционный блок"), Александр Пономарев ("Воля народа"), Виталий Чепинога (БПП ). По данным сайта ВР официально они пропустили голосования по неизвестным причинам, то есть не из-за болезни или командировки.
Также ни разу в июле не проголосовали депутаты-беглецы Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко. Не голосовали также Вячеслав Константиновский, который заявил о сложении депутатских полномочий и Надежда Савченко, которая содержится под стражей.
Часть депутатов проголосовали лишь несколько раз в месяц. Среди них такие известные политики как Вадим Рабинович (принял участие в 1,23% голосований), Андрей Белецкий (3,37%), Наталья Королевская (5,52%), Сергей Кивалов (5,83%), Дмитрий Добкин (7,36%), Роман Зварыч (7,67%).
В общем 52 народных депутата пропустили более 90% голосований в июле. В июне почти не голосовали 79 депутатов, мае - 71. Всего за месяц было проведено двенадцать пленарных заседаний, на которых произошло 326 голосований. В результате было принято 14 постановлений Верховной Рады.
Как сообщал УНН, 79 народных депутатов почти не голосовали в июне, пропустив 90% голосований, из них 12 - не проголосовали ни разу за месяц.