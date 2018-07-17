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У липні 14 нардепів жодного разу не проголосували

У липні 14 нардепів жодного разу не проголосували

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. У цьому місяці 14 народних депутатів України жодного разу не проголосували. Про це в мережі Facebook повідомив Комітет виборців України, передає УНН.

Серед них Євгеній Мураєв, Борислав Береза, Дмитро Ярош, Костянтин Жеваго (позафракційні), Андрій Журжій, Лев Підлісецький (“Самопоміч”), Юхим Звягільський (“Опозиційний блок”), Олександр Пономарьов (“Воля народу”), Віталій Чепинога (БПП). За даними веб-сайту ВР офіційно вони пропустили голосування з невідомих причин, тобто, не через хворобу чи відрядження.

Також жодного разу в липні не проголосували депутати-втікачі: Євген Бакулін, Сергій Клюєв та Олександр Онищенко. Не голосували також В’ячеслав Константіновський, який заявив про складання депутатських повноважень і Надія Савченко, яку утримують під вартою.

Частина депутатів проголосували лише кілька разів за місяць. Серед них такі відомі політики як Вадим Рабінович (взяв участь в 1,23% голосувань), Андрій Білецький (3,37%), Наталія Королевська (5,52%), Сергій Ківалов (5,83%), Дмитро Добкін (7,36%), Роман Зварич (7,67%).

Загалом 52 народні депутати пропустили понад 90% голосувань в липні. У червні майже не голосували 79 депутатів, травні — 71. Всього за місяць було проведено дванадцять пленарних засідань, на яких відбулося 326 голосувань. В результаті було прийнято 14 Постанов Верховної Ради.

Як повідомляв УНН, 79 народних депутатів майже не голосували в червні, пропустивши 90% голосувань, із них 12 — не проголосували жодного разу за місяць.

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