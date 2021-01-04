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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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В больницах в Украине более 66 тыс. коек для COVID-больных

Киев • УНН

 • 10180 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. В Украине для лечения больных COVID-19 выделено более 66 тысячи коек, из них более 76% обеспечены кислородом. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

В больницах в Украине более 66 тыс. коек для COVID-больных

"На сегодняшнее утро в нашей стране коек, отведенных под лечение больных COVID-19, более 66 тысяч, обеспечено кислородом 55 409 коек, то есть это 76,4% от общего количества. Общее количество коек с кислородом - это 34 987 коек... Любой вопрос по обеспеченности койками, кроватями с кислородом в стране полностью решен", - отметил он.

Напомним, в украинских больницах с диагнозом "коронавирусная болезнь COVID-19" находилось, по последним данным, 22 802 пациента.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине на 8:00 4 января зафиксировано уже 1,078 млн случаев COVID-19, за сутки - 4158.

Также напомним, что в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.

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