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У лікарнях в Україні понад 66 тис. ліжок для COVID-хворих

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. В Україні для лікування хворих на COVID-19 виділено понад 66 тисячі ліжок, із них понад 76% забезпечені киснем. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

У лікарнях в Україні понад 66 тис. ліжок для COVID-хворих

“На сьогоднішній ранок у нашій країні ліжок, відведених під лікування хворих на COVID-19, понад 66 тисяч, забезпечено киснем 55 409 ліжок, тобто це 76,4% від загальної кількості. Загальна кількість вільних ліжок з киснем — це 34 987 ліжок... Будь-яке питання щодо забезпеченості ліжками, ліжками з киснем в країні повністю вирішено”, — зазначив він.

Нагадаємо, в українських лікарнях із діагнозом “коронавірусна хвороба COVID-19” перебувало, за останніми даними, 22 802 пацієнти.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні на 8 годину 4 січня зафіксовано вже 1,078 млн випадків COVID-19, за добу — 4 158. 

Також нагадаємо, що у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19. 

Українські Національні Новини

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