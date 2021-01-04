Степанов: в українських лікарнях перебуває близько 23 тис. пацієнтів із COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. В українських лікарнях із діагнозом "коронавірусна хвороба COVID-19" перебуває 22 802 пацієнти. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Було госпіталізовано 12 318 людей за минулий тиждень – це менше, ніж на позаминулому, коли було госпіталізовано 15 907 осіб і зараз у наших лікарнях перебуває 22 802 пацієнти, яким надається медична допомога і лікарнях нашої країни", - зазначив він.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні на 8 годину 4 січня зафіксовано вже 1,078 млн випадків COVID-19, за добу - 4 158.
Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.