Степанов: в українських лікарнях перебуває близько 23 тис. пацієнтів із COVID-19

"Було госпіталізовано 12 318 людей за минулий тиждень – це менше, ніж на позаминулому, коли було госпіталізовано 15 907 осіб і зараз у наших лікарнях перебуває 22 802 пацієнти, яким надається медична допомога і лікарнях нашої країни", - зазначив він.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні на 8 годину 4 січня зафіксовано вже 1,078 млн випадків COVID-19, за добу - 4 158.

Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.