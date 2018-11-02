В больницах Крыма остаются 10 пострадавших в керченской трагедии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В больницах аннексированного Россией Крыма остаются 10 пострадавших в результате стрельбы в керченском технологическом колледже 17 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"Сейчас в крымских медицинских учреждениях на лечении находятся 10 пострадавших в керченской трагедии", - цитирует издание сообщение подконтрольного России Министерства здравоохранения Крыма.
По данным ресурса, среди пострадавших, находящихся в больницах, - семеро подростков. Сейчас одного из пострадавших выписали из больницы и перевели на амбулаторное лечение.
Напомним, 17 октября студент колледжа устроил взрыв и открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб 21 человек, в том числе и сам нападающий, пострадали около 50 человек. Уголовное дело, возбужденное в России по статье "теракт", в тот же день было переквалифицировано на "убийство".
Прокуратура АРК квалифицировала взрыв в колледже Керчи как теракт.