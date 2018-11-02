У лікарнях Криму залишаються 10 постраждалих у керченській трагедії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У лікарнях анексованого Росією Криму залишаються 10 постраждалих унаслідок стрілянини в керченському технологічному коледжі 17 жовтня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
“Наразі в кримських медичних установах на лікуванні перебувають 10 постраждалих у керченській трагедії”, — цитує видання повідомлення підконтрольного Росії Міністерства охорони здоров’я Криму.
За даними ресурсу, серед постраждалих, які перебувають у лікарнях, — семеро підлітків. Наразі одного з постраждалих виписали з лікарні й перевели на амбулаторне лікування.
Нагадаємо, 17 жовтня студент коледжу влаштував вибух і відкрив стрілянину в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. У результаті події загинула 21 людина, зокрема і сам нападник, постраждали близько 50 осіб. Кримінальну справу, порушену в Росії за статтею “теракт”, в той же день було перекваліфіковано на “вбивство”.
Прокуратура АРК кваліфікувала вибух в коледжі Керчі як теракт.