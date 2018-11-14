В больнице умерла пятая жертва ДТП с украинцами в Чехии - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В реанимации больницы умерла женщина из Закарпатья, которая пострадала в результате ДТП в Чехии. Об этом со ссылкой на родственников погибшей сообщает один из закарпатских телеканалов, передает УНН.
По информации СМИ, женщина из Виноградовского района Закарпатской области является сестрой жены водителя микроавтобуса, который погиб на месте происшествия.
Как сообщал УНН, 12 ноября чешские СМИ сообщили о том, что в районе чешского городка Тржинец микроавтобус Mercedes, в котором находились пятеро закарпатцев, столкнулся с грузовиком.
В результате ДТП четверо граждан Украины погибли, одна женщина в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу.
В МИД подтвердили гибель украинских граждан в Чехии и отметили, что решаются вопросы о репатриации их тел.