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У лікарні померла п'ята жертва ДТП з українцями в Чехії - ЗМІ

У лікарні померла п'ята жертва ДТП з українцями в Чехії - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. У реанімації лікарні померла жінка із Закарпаття, яка постраждала внаслідок ДТП у Чехії. Про це з посиланням на родичів загиблої повідомляє один із закарпатських телеканалів, передає УНН.

За інформацією ЗМІ, жінка з Виноградівського району Закарпатської області є сестрою дружини водія мікроавтобуса, який загинув на місці пригоди.

Як повідомляв УНН, 12 листопада чеські ЗМІ повідомили про те, що в районі чеського містечка Тржінец мікроавтобус Mercedes, у якому перебували п’ятеро закарпатців, зіткнувся з вантажівкою.

Внаслідок ДТП четверо громадян України загинули, одна жінка у тяжкому стані була госпіталізована до лікарні.

У МЗС підтвердили загибель українських громадян у Чехії та зазначили, що вирішуються питання про репатріацію їхніх тіл.

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