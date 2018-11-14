У лікарні померла п'ята жертва ДТП з українцями в Чехії - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У реанімації лікарні померла жінка із Закарпаття, яка постраждала внаслідок ДТП у Чехії. Про це з посиланням на родичів загиблої повідомляє один із закарпатських телеканалів, передає УНН.
За інформацією ЗМІ, жінка з Виноградівського району Закарпатської області є сестрою дружини водія мікроавтобуса, який загинув на місці пригоди.
Як повідомляв УНН, 12 листопада чеські ЗМІ повідомили про те, що в районі чеського містечка Тржінец мікроавтобус Mercedes, у якому перебували п’ятеро закарпатців, зіткнувся з вантажівкою.
Внаслідок ДТП четверо громадян України загинули, одна жінка у тяжкому стані була госпіталізована до лікарні.
У МЗС підтвердили загибель українських громадян у Чехії та зазначили, що вирішуються питання про репатріацію їхніх тіл.