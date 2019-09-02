В больнице скончался вийськослужбовець от ранений, полученных во время обстрелов в Марьинке
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. В клинической больнице имени Мечникова в Днепре в воскресенье, 1 сентября, умер сержант Александр Грицаюк от ранений полученных 25 августа, в результате вражеского обстрела наших позиций в районе н.п. Марьинка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook пресс-службы 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.
Александр Грицаюк родился в 1971 году. В последнее время проживал в городке Христиновка Черкасской области.
"Это был очень общительный и позитивный человек ... надежный друг и собрат, который хотел и умел воевать. В коллективе пользовался большим авторитетом, а к службе относился ответственно и добросовестно", - говорится в сообщении.
Напомним, ОЦКК сообщил о вечерних обстрелах со стороны боевиков.