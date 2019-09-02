В больнице скончался вийськослужбовець от ранений, полученных во время обстрелов в Марьинке

Александр Грицаюк родился в 1971 году. В последнее время проживал в городке Христиновка Черкасской области.

"Это был очень общительный и позитивный человек ... надежный друг и собрат, который хотел и умел воевать. В коллективе пользовался большим авторитетом, а к службе относился ответственно и добросовестно", - говорится в сообщении.

Напомним, ОЦКК сообщил о вечерних обстрелах со стороны боевиков.