ОЦКК сообщил о вечерних обстрелах со стороны боевиков

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 17200 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114718 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125502 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116889 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122382 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126591 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151696 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150857 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140750 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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ОЦКК сообщил о вечерних обстрелах со стороны боевиков

ОЦКК сообщил о вечерних обстрелах со стороны боевиков

Киев  •  УНН

 • 8181 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники продолжают грубо нарушать установленный режим "Тишина". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.

Несмотря на действующий режим прекращения огня, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники снова прибегли к провокациям и нарушили запрет на использование любого оружия.

По сообщению украинской стороны Общего центра по контролю и координации (ОЦКК), сегодня, 1 сентября, оккупанты совершили обстрелы позиций подразделений Объединенных сил с запрещенной минскими соглашениями оружия в направлении населенных пунктов.

В частности, в 17:01 в районе населенного пункта Зайцево Северное они применили минометы 82-го калибра (4 мины). С 17:20 до 18:00 в районе населенного пункта Новолуганское применил минометы 82-го калибра (15 мин).

Напомним, в течение дня боевики 9 раз обстреляли украинские позиции.

Украинские Национальные Новости

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