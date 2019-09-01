ОЦКК сообщил о вечерних обстрелах со стороны боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники продолжают грубо нарушать установленный режим "Тишина". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.
Несмотря на действующий режим прекращения огня, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники снова прибегли к провокациям и нарушили запрет на использование любого оружия.
По сообщению украинской стороны Общего центра по контролю и координации (ОЦКК), сегодня, 1 сентября, оккупанты совершили обстрелы позиций подразделений Объединенных сил с запрещенной минскими соглашениями оружия в направлении населенных пунктов.
В частности, в 17:01 в районе населенного пункта Зайцево Северное они применили минометы 82-го калибра (4 мины). С 17:20 до 18:00 в районе населенного пункта Новолуганское применил минометы 82-го калибра (15 мин).
Напомним, в течение дня боевики 9 раз обстреляли украинские позиции.