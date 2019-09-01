ОЦКК сообщил о вечерних обстрелах со стороны боевиков

Несмотря на действующий режим прекращения огня, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники снова прибегли к провокациям и нарушили запрет на использование любого оружия.

По сообщению украинской стороны Общего центра по контролю и координации (ОЦКК), сегодня, 1 сентября, оккупанты совершили обстрелы позиций подразделений Объединенных сил с запрещенной минскими соглашениями оружия в направлении населенных пунктов.

В частности, в 17:01 в районе населенного пункта Зайцево Северное они применили минометы 82-го калибра (4 мины). С 17:20 до 18:00 в районе населенного пункта Новолуганское применил минометы 82-го калибра (15 мин).

Напомним, в течение дня боевики 9 раз обстреляли украинские позиции.