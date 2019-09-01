СЦКК повідомив про вечірні обстріли з боку бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Збройні формування Російської Федерації та її найманці продовжують грубо порушувати встановлений режим "Тиша". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ООС.
Не дивлячись на діючий режим припинення вогню, збройні формування Російської Федерації та її найманці знову вдалися до провокацій та порушили заборону на використання будь-якої зброї.
За повідомленням української сторони Спільного центру з контролю та координації (СЦКК), сьогодні, 1 вересня, окупанти здійснили обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї у напрямку населених пунктів.
А саме, о 17:01 в районі населеного пункту Зайцеве Північне вони застосували міномети 82-го калібру (4 міни). З 17:20 до 18:00 в районі населеного пункту Новолуганське застосував міномети 82-го калібру (15 мін).
Нагадаємо, впродовж дня бойовики 9 разів обстріляли українські позиції.