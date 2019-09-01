ООС: впродовж дня бойовики 9 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:
поблизу Миколаївки з напрямку Докучаєвська – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
три рази неподалік Водяного з напрямків Ужівки та Азова – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
двічі неподалік Луганського з напрямку Нижнього Лозового – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
двічі в районі Зайцевого – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу Новолуганського з напрямку Байрака – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм.
Нагадаємо, 31 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 20 разів порушили режим припинення вогню.
Вчора представниками Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрито 1 розбій, 3 крадіжки, 2 факти незаконного поводження з вогнепальною зброєю та 7 фактів незаконного поводження з наркотичними засобами.
Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало 17406 осіб та 2294 транспортних засоби. У зворотному напрямку лінію зіткнення перетнули 19638 осіб та 2500 транспортних засобів. У пропуску через лінію розмежування було відмовлено 24 особам.
Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працювали у штатному режимі.