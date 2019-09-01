На Донбасі затримали 6 осіб, причетних до незаконних збройних формувань
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Учора, 31 серпня, під час перевірки документів при спробі перетину блокпостів розташованих поблизу Маріуполя, військовослужбовці Національної гвардії України затримали 2 жінок і 4 чоловіків, мешканців Донецької та Луганської областей, причетних до незаконних збройних формувань. Про це УНН повідомили у пресцентрі ООС.
У повідомленні зазначено, що вказані особи намагалися перетнути блокпости як власним транспортом, так і рейсовими автобусами.
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За минулий тиждень, під час виконання спеціально-бойових завдань на блокпостах в районі проведення операції Об’єднаних сил, гвардійцями було затримано 10 осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, 9 – кримінальні правопорушення, а також 9 – причетних до незаконних збройних формувань та громадянина, який намагався перевезти з собою медичні препарати наркотичного походження, відзначили у пресцентрі.
Всіх правопорушників, як сказано у повідомленні, було передано працівникам Національної поліції України.