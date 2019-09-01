На Донбассе задержали 6 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Вчера, 31 августа, во время проверки документов при попытке пересечения блокпостов расположенных вблизи Мариуполя, военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали 2 женщин и 4 мужчин, жителей Донецкой и Луганской областей, причастных к незаконным вооруженным формированиям. Об этом сообщили УНН в пресс-центре ООС.
В сообщении отмечается, что указанные лица пытались пересечь блокпосты как собственным транспортом, так и рейсовыми автобусами.
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За прошедшую неделю, во время выполнения специально-боевых задач на блокпостах в районе проведения операции Объединенных сил, гвардейцами были задержаны 10 человек, совершивших административные правонарушения, 9 - уголовные преступления, а также 9 - причастных к незаконным вооруженным формированиям и гражданина, который пытался перевезти с собой медицинские препараты наркотического происхождения, отметили в пресс-центре.
Всех правонарушителей, как сказано в сообщении, было передано работникам Национальной полиции Украины.