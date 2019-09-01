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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 6071 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113620 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124428 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115901 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121655 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 126206 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151397 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150822 просмотра

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ООС: в течение дня боевики 9 раз обстреляли украинские позиции

ООС: в течение дня боевики 9 раз обстреляли украинские позиции

Киев  •  УНН

 • 8335 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрелы позиций Объединенных сил:

вблизи Николаевки по направлению Докучаевская - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
три раза неподалеку Водяного из направлений Ужовка и Азова - с запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку Луганского по направлению Нижнего Лозового - с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
дважды в районе Зайцевого - с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи Новолуганского по направлению Байрака - с запрещенной минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм.

Напомним, 31 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня.

Вчера представителями Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил среди гражданского населения раскрыто 1 разбой, 3 кражи, 2 факта незаконного обращения с огнестрельным оружием и 7 фактов незаконного обращения с наркотическими средствами.

Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехало 17406 человек и 2294 транспортных средства. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 19 638 человек и 2500 транспортных средств. В пропуске через линию разграничения было отказано 24 лицам.

Военно-гражданские администрации и правоохранительные органы в районе проведения операции работали в штатном режиме.

Украинские Национальные Новости

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