ООС: в течение дня боевики 9 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрелы позиций Объединенных сил:
вблизи Николаевки по направлению Докучаевская - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
три раза неподалеку Водяного из направлений Ужовка и Азова - с запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:
дважды неподалеку Луганского по направлению Нижнего Лозового - с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
дважды в районе Зайцевого - с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи Новолуганского по направлению Байрака - с запрещенной минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм.
Напомним, 31 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня.
Вчера представителями Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил среди гражданского населения раскрыто 1 разбой, 3 кражи, 2 факта незаконного обращения с огнестрельным оружием и 7 фактов незаконного обращения с наркотическими средствами.
Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехало 17406 человек и 2294 транспортных средства. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 19 638 человек и 2500 транспортных средств. В пропуске через линию разграничения было отказано 24 лицам.
Военно-гражданские администрации и правоохранительные органы в районе проведения операции работали в штатном режиме.