У лікарні помер військослужбовець від поранень, отриманих під час обстрілів у Мар'їнці
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. У клінічній лікарні імені Мечнікова у Дніпрі у неділю, 1 вересня, помер сержант Олександр Грицаюк від поранень отриманих 25 серпня, внаслідок ворожого обстрілу наших позицій в районі н.п. Мар’їнка. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку у Facebook пресслужби 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.
Олександр Грицаюк народився у 1971 році. Останнім часом проживав у містечку Христинівка на Черкащині.
"Це була дуже товариська та позитивна людина… надійний друг і побратим, який хотів і вмів воювати. В колективі користувався неабияким авторитетом, а до служби ставився відповідально та сумлінно", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, СЦКК повідомив про вечірні обстріли з боку бойовиків.